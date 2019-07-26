Соль считает, что Динамо лучше Брюгге во многих компонентах

Нападающий киевлян готов к противостоянию с бельгийцами в квалификации Лиги чемпионов.

"Я доволен жребием, поскольку мне нравятся бельгийские команды. У них много схожего с нидерландскими, с которыми я хорошо знаком. Я уже дважды играл против Брюгге, поэтому имею опыт противостояния с ними.

Динамо – Брюгге: Хацкевич оценил уровень соперника в квалификации Лиги чемпионов

Это хорошая команда, но, думаю, мы сильнее, быстрее, техничнее. Будет интересно играть с бельгийцами.

Я слышал, что многие украинцы выступают в чемпионате Бельгии. Знаю таких игроков как Роман Яремчук, Руслан Малиновский. Это высококлассные футболисты", – сказал Соль в интервью официальному сайту Динамо.

Напомним, первый матч противостояния состоится 6 августа в Бельгии на стадионе имени Яна Брейделя.

Брюгге: представление соперника Динамо в Лиге чемпионов – частый гость в Украине, которому перестала улыбаться Фортуна