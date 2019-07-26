toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
БУДУЧНОСТЬ - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ

Соль считает, что Динамо лучше Брюгге во многих компонентах

16:06 34 Читати українською
Соль считает, что Динамо лучше Брюгге во многих компонентах
Фран Соль / Фото официального сайта Динамо

Нападающий киевлян готов к противостоянию с бельгийцами в квалификации Лиги чемпионов.

 

"Я доволен жребием, поскольку мне нравятся бельгийские команды. У них много схожего с нидерландскими, с которыми я хорошо знаком. Я уже дважды играл против Брюгге, поэтому имею опыт противостояния с ними.

Динамо – Брюгге: Хацкевич оценил уровень соперника в квалификации Лиги чемпионов

Это хорошая команда, но, думаю, мы сильнее, быстрее, техничнее. Будет интересно играть с бельгийцами.

Я слышал, что многие украинцы выступают в чемпионате Бельгии. Знаю таких игроков как Роман Яремчук, Руслан Малиновский. Это высококлассные футболисты", – сказал Соль в интервью официальному сайту Динамо.

Напомним, первый матч противостояния состоится 6 августа в Бельгии на стадионе имени Яна Брейделя.

Брюгге: представление соперника Динамо в Лиге чемпионов – частый гость в Украине, которому перестала улыбаться Фортуна

blog_ava
Будучность – Заря: онлайн-видеотрансляция матча 2-го раунда квалификации ЛЕ – как это было
00:05
1685
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Фран Соль Фран Соль Брюгге - Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
18
мин
Реал Мадрид
02:30
Атлетико
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук