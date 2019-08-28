Соболь опинився в запасі Брюгге на матч Ліги чемпіонів проти ЛАСКа – українець поступився місцем новачку

Український захисник не отримав місця в основі на матч-відповідь кваліфікації ЛЧ.

Брюгге у офіційному твіттері опублікував заявку на домашню гру проти ЛАСКа.

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Едуард Соболь опинився на лаві запасних, хоча у попередньому матчі саме він вийшов у основному складі. Цього разу позицію на лівому фланзі захисту отримав Федеріко Рікка. Брюгге підписав уругвайського захисника Малаги цього літа.

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Нагадаємо, у першому матчі кривдник київського Динамо здобув перемогу з рахунком 1:0.