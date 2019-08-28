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Соболь оказался в запасе Брюгге на матч Лиги чемпионов против ЛАСКа – украинец уступил место новичку

21:52 15 Читати українською
Соболь оказался в запасе Брюгге на матч Лиги чемпионов против ЛАСКа – украинец уступил место новичку
Эдуард Соболь / HLN

Украинский защитник не получил места в основе на ответный матч квалификации ЛЧ.

 

Брюгге в официальном твиттере опубликовал заявку на домашнюю игру против ЛАСКа.

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Эдуард Соболь оказался на скамейке запасных, хотя в предыдущем матче именно он вышел в основном составе. На этот раз позицию на левом фланге защиты получил Федерико Рикка. Брюгге подписал уругвайского защитника Малаги этим летом.

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Напомним, в первом матче обидчик киевского Динамо одержал победу со счетом 1: 0.

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Федерико Рикка Федерико Рикка Украинцы за рубежом Брюгге - ЛАСК Эдуард Соболь Эдуард Соболь Брюгге Брюгге Лига чемпионов
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