Кваліфікація ЛЧ: Олімпіакос розібрався із Краснодаром, Динамо Загреб і Црвена Звезда теж здобули путівки в груповий етап

Визначилися перші три переможці останнього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20.

Ліга чемпіонів, плей-офф кваліфікації, другі матчі

Краснодар – Олімпіакос – 1:2 (перший матч – 0:4)

Голи: Уткін, 10 – Ель-Арабі, 11, 48

Русенборг – Динамо Загреб – 1:1 (0:2)

Голи: Акінтола, 11 – Гояе, 71

Црвена Звезда – Янг Бойз – 1:1 (2:2)

Голи: Вукановіч, 59 – Ель Фарду, 82 (аг)

Путівки до групового етапу здобули ті команди, які забезпечили собі перевагу у перших матчах.

Краснодару після розгромної поразки в Піреї могло допомогти лише диво. Вечору чудес не трапилось, хоча "бики" і змогли відкрити рахунок в дебюті зустрічі. Втім, їхнє щастя тривало недовго – вже через кілька секунд Ель-Арабі зрівняв рахунок. Марокканець вирішив не зупинятися і на початку другого тайму оформив дубль, який забезпечив Олімпіакосу перемогу в гостьовій грі.

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Русенборг також хотів було зробити заявку на камбек, але і тут обійшлось без сюрпризів. Загребське Динамо змогло впоратися з напругою після пропущеного гола, а в другому таймі забило м'яч у відповідь, який не залишав шансів норвежцям.

Єдиним протистоянням з ознаками інтриги став матч Црвени Звезди і Янг Бойза. У середині другого тайму серби забили важливий гол у домашніх стінах, який суттєво спрощував їхнє становище. Чемпіони Швейцарії довго не могли пробити редути господарів, допоки ті самі не натворили біди. Ель Фарду невдало підставив голову під удар суперника і зрізав м'яч у власні ворота. Втім, цього виявилось замало, і у групі Ліги чемпіонів гратимуть підопічні Владена Мілоєвіча.