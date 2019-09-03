toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВГЕНИЙ КОНОПЛЯНКА ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Соболь – о матче с Литвой: Нам крайне необходимы эти три очка

17:07 36 Читати українською
Соболь – о матче с Литвой: Нам крайне необходимы эти три очка
Эдуард Соболь / УАФ

Защитник сборной Украины и бельгийского Брюгге Эдуард Соболь рассказал об атмосфере в национальной команде.

 

"Провели хорошую тренировку. В отеле у нас будут мини-сборы – обсудим наши планы на предстоящие матчи.

Чувствую себя хорошо, ведь уже провел достаточное количество матчей. С игроками Динамо не «травили» друг друга, ведь это футбол. Сегодня прошли мы, а завтра – они.

"Шевченко формирует характер сборной Украины", – тренер литовцев Урбонас

Все ребята серьезно настраиваются на матч против Литвы. За чемпионатом этой страны не слежу, но тренерский штаб расскажет, как играть против сборной. Нам нужны эти три очка", – цитирует Соболя Tribuna.com.

Напомним, сборная Украины встретится с Литвой в матче квалификации к Евро-2020, игра состоится 7 сентября, начало в 19:00.

blog_ava
Шахтер подписал игрока сборной Бразилии U-21
00:40
961
Теги
Евро-2020 Литва - Украина Эдуард Соболь Эдуард Соболь Украина Украина
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
14
мин
Минай
17:00
Балканы
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук