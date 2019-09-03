Соболь – о матче с Литвой: Нам крайне необходимы эти три очка

Защитник сборной Украины и бельгийского Брюгге Эдуард Соболь рассказал об атмосфере в национальной команде.

"Провели хорошую тренировку. В отеле у нас будут мини-сборы – обсудим наши планы на предстоящие матчи.

Чувствую себя хорошо, ведь уже провел достаточное количество матчей. С игроками Динамо не «травили» друг друга, ведь это футбол. Сегодня прошли мы, а завтра – они.

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Все ребята серьезно настраиваются на матч против Литвы. За чемпионатом этой страны не слежу, но тренерский штаб расскажет, как играть против сборной. Нам нужны эти три очка", – цитирует Соболя Tribuna.com.

Напомним, сборная Украины встретится с Литвой в матче квалификации к Евро-2020, игра состоится 7 сентября, начало в 19:00.