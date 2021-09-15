Після чотирьох з половиною годин польоту та понад трьох тисяч кілометрів делегація луганського колективу все ж прибула на Скандинавський півострів на зустріч із Буде-Глімт.

Зоря вирушила у Норвегію на історичний поєдинок Ліги конференцій

Але Норвегія зустріла команду Віктора Скрипника холодно – у прямому сенсі слова. Під час польоту гравці Зорі мали змогу вже у вересні бачити сніг через ілюмінатор, а у самому місті Буде температура повітря становить лише +10 градусів за Цельсієм.

Красивые пейзажи перед приземлением в Норвегии. А сам город встретил ясной погодой и температурой +10 градусов. А какая погода у вас за окном? pic.twitter.com/0usjiCJyo8 — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) September 15, 2021

Нагадаємо, матч першого туру Ліги конференцій між Буде-Глімт і Зорею відбудеться вже завтра, 16 вересня. Стартовий свисток у Норвегії прозвучить о 22:00.

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