Сніг і низька температура: Норвегія зустріла Зорю суворими умовами
Зоря приземлилась у Норвегії перед історичним поєдинком Ліги конференції сезону 2021/22.
Після чотирьох з половиною годин польоту та понад трьох тисяч кілометрів делегація луганського колективу все ж прибула на Скандинавський півострів на зустріч із Буде-Глімт.
Зоря вирушила у Норвегію на історичний поєдинок Ліги конференцій
Але Норвегія зустріла команду Віктора Скрипника холодно – у прямому сенсі слова. Під час польоту гравці Зорі мали змогу вже у вересні бачити сніг через ілюмінатор, а у самому місті Буде температура повітря становить лише +10 градусів за Цельсієм.
Нагадаємо, матч першого туру Ліги конференцій між Буде-Глімт і Зорею відбудеться вже завтра, 16 вересня. Стартовий свисток у Норвегії прозвучить о 22:00.
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