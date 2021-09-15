Снег и низкая температура: Норвегия встретила Зарю суровыми условиями
Заря приземлилась в Норвегии перед историческим поединком Лиги конференции сезона 2021/22.
После четырех с половиной часов полета и более трех тысяч километров делегация луганского коллектива все же прибыла на Скандинавский полуостров на встречу с Будё-Глимт.
Заря отправилась в Норвегию на исторический поединок Лиги конференций
Но Норвегия встретила команду Виктора Скрипника холодно – в прямом смысле слова. Во время полета игроки Зари имели возможность уже в сентябре видеть снег через иллюминатор, а в самом городе Буде температура воздуха составляет лишь 10 градусов по Цельсию.
Напомним, матч первого тура Лиги конференций между Будё-Глимт и Зарей состоится уже завтра, 16 сентября. Стартовый свисток в Норвегии прозвучит в 22:00.
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