Як відомо, у четвер, 16 вересня, Зоря стартує у третьому за силою євротурнірі – Лізі конференцій. Суперником підопічних Віктора Скрипника у першому історичному матчі буде норвезький Буде-Глімт.

Буде-Глімт – Зоря: визначились арбітри, які обслуговуватимуть історичний поєдинок луганців у Лізі конференцій

Сьогодні вранці, 15 вересня, літак з делегацією луганців взяв курс на Норвегію, повідомляє офіційний сайт клубу. "Мужики" пробудуть у польоті чотири з половиною години – доведеться подолати понад три тисячі кілометрів.

На гру Зоря вирушила таким складом: Сергій Булеца, Ловро Цвєк, Крістіан, Денис Фаворов, Олександр Гладкий, Артем Громов, Максим Імереков, Владислав Кабаєв, Дмитро Хомченовський, Владислав Кочергін, Максим Луньов, Єгор Назарина, Реймонд Овусу, Жунінью, Аллах'яр Сайядманеш, Віталій Вернидуб, Антон Жилкін, Дмитро Мацапура, Олександр Сапутін, Ігор Снурніцин, Даниїл Алефіренко.

Після прибуття Зоря вирушить у готель, а о 20:00 проведе передматчеве тренування, 15 хвилин якого будуть відкритими для ЗМІ. Сам поєдинок стартує 16 вересня о 22:00 за київським часом.

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