Славія Прага – Барселона: каталонці втратили Умтіті, який лише нещодавно відновився від травми

Парад травм продовжує переслідувати захисника Барселони Самюеля Умтіті.

Самюель Умтіті зазнав травми на тренуванні Барселони, повідомляє Marca.

Хавбек Марселя Лопес зізнався, що Барселона ледь не занапастила його кар'єру

25-річний француз відчув дискомфорт у лівому коліні і точно не зможе зіграти у матчі проти празької Славії.

Варто відзначити, що Самюель лише недавно відновився від травми, через яку пропустив старт сезону. Його єдиним поєдинком у нинішній кампанії є зустріч з Ейбаром (3:0) в рамках 9-го туру Ла Ліги.

Нагадаємо, матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Славія Прага – Барселона відбудеться 23 жовтня, початок о 22:00.

Англійська зустріч Зінченка та Маліновського, момент істини для Зідана, битва конкурентів Барселони – фішки 3-го туру ЛЧ