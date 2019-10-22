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Славія Прага – Барселона: каталонці втратили Умтіті, який лише нещодавно відновився від травми

16:46 222 Читать на русском
Славія Прага – Барселона: каталонці втратили Умтіті, який лише нещодавно відновився від травми
Самюель Умтіті / Фото ФК Барселона

Парад травм продовжує переслідувати захисника Барселони Самюеля Умтіті.

 

Самюель Умтіті зазнав травми на тренуванні Барселони, повідомляє Marca.

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25-річний француз відчув дискомфорт у лівому коліні і точно не зможе зіграти у матчі проти празької Славії.

Варто відзначити, що Самюель лише недавно відновився від травми, через яку пропустив старт сезону. Його єдиним поєдинком у нинішній кампанії є зустріч з Ейбаром (3:0) в рамках 9-го туру Ла Ліги.

Нагадаємо, матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Славія Прага – Барселона відбудеться 23 жовтня, початок о 22:00.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Ліга чемпіонів Самюель Умтіті Самюель Умтіті Славія Прага - Барселона
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