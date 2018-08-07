Славия – Динамо: на матче присутствовало 19370 зрителей

На матче Славия – Динамо был заполнен почти весь стадион.

На матче квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо, проходившем в Праге на Эден Арене, присутствовало 19370 зрителей, об этом сообщил диктор по стадиону во время матча.



Следует заметить, что пражский стадион был почти полностью заполнен, ведь всего может вместить около двадцати с половиной тысяч болельщиков.

Славия – Динамо – видео голов

Напомним, Динамо на последних минутах упустило победу над Славией.