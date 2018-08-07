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Славия – Динамо: на матче присутствовало 19370 зрителей

23:11 19 Читати українською
Славия – Динамо: на матче присутствовало 19370 зрителей
Славия – Динамо / Фото: Футбол 24

На матче Славия – Динамо был заполнен почти весь стадион.

На матче квалификационного раунда Лиги чемпионов СлавияДинамо, проходившем в Праге на Эден Арене, присутствовало 19370 зрителей, об этом сообщил диктор по стадиону во время матча.

Следует заметить, что пражский стадион был почти полностью заполнен, ведь всего может вместить около двадцати с половиной тысяч болельщиков.

СлавияДинамовидео голов

Напомним, Динамо на последних минутах упустило победу над Славией.

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

Славия Прага
Матч окончен
1 : 1
Динамо Киев
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Динамо Киев Динамо Киев Славия Прага - Динамо Киев Лига чемпионов Славия Прага Славия Прага
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