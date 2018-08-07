Славія – Динамо: команди зіграють на стадіоні, який приймав Суперкубок Європи

Вже сьогодні відбудеться матч кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, в якому празька Славія вдома буде приймати київське Динамо.

Поєдинок відбудеться у столиці Чехії, на стадіоні Еден Арена, який є домашнім стадіоном Славії.

Славія – Динамо: анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Арена була збудована у 2008 році та вміщує майже 21 тисячу глядачів. Еден Арена вважається найсучаснішим стадіоном у Чехії, повідомляє прес-служба "біло-синіх".

Цікаво, що 30 серпня 2013 року стадіон приймав матч Суперкубка УЄФА між мюнхенською Баварією та лондонським Челсі. Це відбулося вперше, адже до цього матчі Суперкубка традиційно проходили на Стадіоні Луї II у Монако.

Славія – Динамо: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Нагадаємо, матч кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Славія – Динамо розпочнеться сьогодні о 20:30. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.