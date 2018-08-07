toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
СЛАВІЯ ПРАГА - ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Славія – Динамо: команди зіграють на стадіоні, який приймав Суперкубок Європи

15:50 823 Читать на русском
Славія – Динамо: команди зіграють на стадіоні, який приймав Суперкубок Європи
Еден Арена / фото з соцмереж

Вже сьогодні відбудеться матч кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, в якому празька Славія вдома буде приймати київське Динамо.

Поєдинок відбудеться у столиці Чехії, на стадіоні Еден Арена, який є домашнім стадіоном Славії.

Славія – Динамо: анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Арена була збудована у 2008 році та вміщує майже 21 тисячу глядачів. Еден Арена вважається найсучаснішим стадіоном у Чехії, повідомляє прес-служба "біло-синіх".

Цікаво, що 30 серпня 2013 року стадіон приймав матч Суперкубка УЄФА між мюнхенською Баварією та лондонським Челсі. Це відбулося вперше, адже до цього матчі Суперкубка традиційно проходили на Стадіоні Луї II у Монако.

Славія – Динамо: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Нагадаємо, матч кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Славія – Динамо розпочнеться сьогодні о 20:30. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

Славія Прага - Динамо: Вівторок 07 серпня 2018

Славія Прага
до матчу
3
год
:
4
хв
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Славія Прага Славія Прага Славія Прага - Динамо Ліга чемпіонів футбольні стадіони
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
4
хв
Славія Прага
20:30
Динамо
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук