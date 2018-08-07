Славія – Динамо: анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Славія Прага приймає Динамо Київ в рамках першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Анонс матчу читайте на Футбол 24.

Славія – Динамо

7 серпня, 20:30, Прага, "Еден Арена"

Головний арбітр: Крейг Поусон (Англія)

Телетрансляції на каналі "2+2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Після вильоту Базеля з кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо стало "сіяним" у плей-офф, в якому матиме шанс зіграти проти досить рівних Аякса або Стандарда. Єдиною перешкодою на цьому шляху є празька Славія – віце-чемпіон Чехії, який в 11 останніх матчах свого чемпіонату програв лише одного разу, а у новому сезоні не знав поразок взагалі. Гру цієї команди оцінюють по-різному: для одних вона оборонна, для інших – атакувальна, а відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло взагалі вважає, що Славія грає у напівсільський футбол. Цьогорічна статистика говорить, що Славія вміє грати і позаду, і попереду: в останніх трьох матчах чехи забили аж десять голів при лише одному пропущеному. Правда, суперниками були середнячки та аутсайдери, але букмекерам і цього вистачило, щоб визнати пражан фаворитами гри проти Динамо.

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Славія Прага – фаворит гри проти Динамо Київ за версією букмекерів

Славія – одна із базових команд збірної Чехії, проти якої восени нам доведеться грати у Лізі націй і яка наразі виглядає дуже перспективно. Як у збірній, так і в клубі особливо виділяються опорний півзахисник Томаш Соучек та атакувальний центрхав Йосиф Хушбауер – перший гарно діє у відборі та славиться сильним ударом, а другий в останньому матчі відзначився дублем. Також слід відзначити Мілана Шкоду, який прекрасно грає головою, та мобільного латераля Владіміра Цоуфала. Втім, головною зіркою команди є добре відомий словак Мірослав Стох – технічний, швидкий та з гарним ударом. Словом, з кадровою комплектацією у Славії повний порядок.

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Динамо почало новий сезон вкрай переконливо, у перших чотирьох матчах перегравши чемпіона України, бронзового призера та міцного новачка-середнячка – і все це відбулося без пропущених голів! Втім, якість атакувальної гри киян поки що неочевидна: підопічні Хацкевича класно грають позаду, однак три з чотирьох голів вони забили після грубих воротарських ляпів. З одного боку, це говорить про вміння карати за помилки, однак з іншого складається враження, ніби атака лише на них і тримається. Динамо немало створило і в матчі проти Ворскли, і зі Львовом, і з Шахтарем, однак переважну більшість моментів важко було назвати визначними. Поки що Динамо – безжальний кіллер, а не футбольний митець.

Динамо Київ перед матчем проти празької Славії двічі переграло Шахтар

Кадрова комплектація "біло-синіх" близька до ідеальної, однак має один важливий недолік – команда вступає у турнір без прудконогого забивного форварда, якого протягом літа вимагав Хацкевич. Артем Бєсєдін, звісно, виглядає дуже круто, але його козиром є невтомна робота на користь команди, в той час як бомбардирські якості нападника поки що провисають. Можливо, проблему вдасться вирішити за рахунок придбання Владислава Супряги, однак інформація про його трансфер поки не підтверджена. Динамо знову має покластися на самовідданість Бєсєдіна – втім, поки що Хацкевич ним задоволений настільки сильно, що не соромиться порівнювати з Олів'є Жиру.

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Статистика протистояня та цікаві факти

1. Славія та Динамо ніколи не грали один з одним у офіційних матчах. Команди зустрічалися у 2016 році в товариській грі – тоді Славія перемогла з рахунком 1:2.

2. Матчі між українськими та чеськими командами відзначаються надзвичайною непоступливістю: у 12 офіційних іграх українці та чехи перемагали по 5 разів, а ще 2 матчі звели до нічиї. Загальний рахунок – 17:15 на користь УПЛ.

3. Славія двічі грала проти українських команд – у сезоні 2000/01 вона зустрілася у кваліфікації Ліги чемпіонів з Шахтарем, вигравши на виїзді (0:1), але програвши вдома (0:2).

4. У матчах на виліт чехи лише одного разу змогли вибити українську команду – в 1/16 фіналу Ліги Європи 2013/14 Вікторія Плзень пройшла донецький Шахтар. Українці проходили чехів чотири рази.

5. Якщо українські клуби натикаються у кваліфікації на чеські, то, здебільшого, вони потім виходять з групи. Так було з Динамо у Лізі чемпіонів 1998/99 та Дніпром у кваліфікації до Ліги Європи 2012/13. Лише Шахтар після перемоги над Славією кваліфікації ЛЧ 2000/01 не зміг вийти з групи.

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Кадрова ситуація

Головний тренер Славії Індржих Трпишовскі не зможе розраховувати на допомогу Якуба Югаса – основного захисника у минулому сезоні, який травмувався на зборах. Для команди, яка в першу чергу старається уважно зіграти позаду, це може стати серйозною проблемою, хоча у новому сезоні Славія пропустила лише один гол. Також отримав пошкодження перспективний хавбек Якуб Громада, хоча його втрата не настільки відчутна – все ж, він є лише гравцем ротації. Щодо інших позицій, то з ними у суперника все дуже добре.

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Динамо особливих проблем зі складом не має. На матч проти Славії кияни полетіли без Шапаренка, якому недавно зламали ніс, натомість взявши з собою новачків Сідклея та Буено. Також незрозуміло, чи готовий до матчу Йосип Піваріч – хорват повернувся у команду лише за день до гри проти Шахтаря, хоча встиг зіграти один тайм за дубль. В цілому ж, Олександр Хацкевич не страждає від кадрових негараздів, маючи широкий вибір футболістів на матч.

Орієнтовні склади на матч Славія – Динамо

Славія: Коларж, Боржил, Делі, Нгаджуї, Цоуфал, Соучек, Змргал, Сикора, Хушбауер, Стох, Шкода

Динамо: Бойко, Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзьора, Сидорчук, Буяльский, Вербіч, Шепелєв, Циганков, Бєсєдін.

Прогноз Футбол 24 – 0:1

Динамо та Славія є досить схожими командами з футболістами приблизно одного рівня та бажанням грати "другим номером". Вважати чехів прохідним суперником було б великою помилкою: на деяких позиціях вони переважають киян за досвідом та ефективністю (наприклад, у нападі та зоні під форвардом), хоча на флангах перевага однозначно за "біло-синіми". Славія – впертий та класний колектив, який старатиметься затягнути Динамо у болото силової боротьби та напівепізодів. Дуже важливо не програвати підбори та верхові м'ячі – чехи сильні на контратаках, а Мілан Шкода просто шедеврально грає головою у чужому штрафному. Словом, це буде дуже важкий і, можливо, нудний матч.

Фланги мають забезпечити Динамо позитивний результат у грі проти Славії

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Проблема Славії полягає у грі конкретно проти Динамо, адже підопічні Олександра Хацкевича собаку з'їли на руйнуванні атак та використанні чужих помилок. Крім того, Динамо є більш досвідченою командою, яка регулярно грає проти тактично сильних колетивів – і мова не лише про єврокубки, а і про внутрішній чемпіонат. Та й досвід міжнародних матчів у динамівців повище – той же Циганков у минулому сезоні крутився на сторінках західної преси, а Піваріч взагалі є віце-чемпіоном світу. Це, знову ж таки, підкреслює перевагу Динамо на флангах – а значить, і у контратаках. Кияни хоча б раз просто забов'язані підловити Славію, після чого можна буде засісти в обороні та спокійно грати по рахунку. Такий варіант нас цілком влаштовує.

Михайло Юхименко, Футбол 24