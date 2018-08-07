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Славия – Динамо: команды сыграют на стадионе, который принимал Суперкубок Европы

15:50 26 Читати українською
Славия – Динамо: команды сыграют на стадионе, который принимал Суперкубок Европы
Эден Арена / фото из соцсетей

Уже сегодня состоится матч квалификационного раунда Лиги Чемпионов, в котором пражская Славия дома будет принимать киевское Динамо.

Поединок состоится в столице Чехии, на стадионе Эден Арена, который является домашним стадионом Славии.

Славия – Динамо: анонс матча квалификации Лиги чемпионов

Арена была построена в 2008 году и вмещает почти 21 тысячу зрителей. Эден Арена считается самым современным стадионом в Чехии, сообщает пресс-служба "бело-синих".

Интересно, что 30 августа 2013 стадион принимал матч Суперкубка УЕФА между мюнхенской Баварией и лондонским Челси. Это произошло впервые, ведь до этого матча Суперкубка традиционно проходили на Стадионе Луи II в Монако.

Славия – Динамо: где смотреть матч Лиги чемпионов

Матч квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо начнется сегодня в 20:30. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

Славия Прага
до матча
4
час
:
5
мин
Динамо Киев
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