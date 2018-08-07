Славія – Динамо: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Динамо на виїзді зіграє з празькою Славією в рамках першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2018/19. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч кваліфікації Ліги чемпіонів Славія – Динамо відбудеться сьогодні, 7 серпня, в Празі на стадіоні Еден Арена. Початок – о 20:30 за київським часом.

Славія – Динамо: анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Матч Славія – Динамо дивитись онлайн у прямому ефірі можна на каналі "2+2", починаючи з 20:25. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що переможець цієї пари на наступному етапі кваліфікації зустрінеться з Аяксом або Стандардом. Матч-відповідь празька Славія та київське Динамо проведуть у Києві 14 серпня.

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