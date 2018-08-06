Славія – Динамо: кияни полетіли на матч без Шапаренка, але з Буено і Сідклеєм

Вінгер Динамо Вітор Буено та захисник Сідклей полетіли з командою в Прагу на матч проти Славії, тоді як хавбек Микола Шапаренко відсутній у заявці.

Київське Динамо сьогодні, 6 серпня, відправилось у Прагу на матч 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти місцевої Славії, повідомляє dynamo.kiev.ua.

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У заявці киян відсутній хавбек Микола Шапаренко, натомість з командою полетіли новачки Вітор Буено та Сідклей.

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Володимир Маханьков.

Захисники: Микола Морозюк, Сідклей, Микита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Вітор Буено.

Нападники: Артем Бесєдін, Назарій Русин.

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