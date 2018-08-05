Буено – про перехід у Динамо: Починаю реалізацію ще однієї мрії

Новачок"біло-синіх" Вітор Буено прокоментував перехід у Динамо.

"Новий дім, нові виклики, нові цілі. Починаю реалізацію ще однієї мрії! Я дуже щасливий. Вперед, Динамо", – написав Буено у своєму Twitter.

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Нагадаємо, що київський клуб взяв бразильця в оренду на два сезони. Раніше повідомлялося, що Динамо зможе викупити хавбека за 10 млн євро.

Його попередній клуб – Сантос – натомість отримав парагвайського вінгера Дерліса Гонсалеса, який не зумів стати основним гравцем Динамо.

Кияни презентують новачка перед домашнім матчем проти Славії, який відбудеться 14 серпня.

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