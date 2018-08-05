toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
АНДРІЙ ЛУНІН ТРАНСФЕРИ ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Буено – про перехід у Динамо: Починаю реалізацію ще однієї мрії

10:54 375 Читать на русском
Буено – про перехід у Динамо: Починаю реалізацію ще однієї мрії
Вітор Буено / Фото ФК Динамо

Новачок"біло-синіх" Вітор Буено прокоментував перехід у Динамо.

"Новий дім, нові виклики, нові цілі. Починаю реалізацію ще однієї мрії! Я дуже щасливий. Вперед, Динамо", – написав Буено у своєму Twitter.

Буено зароблятиме в Динамо 1 млн доларів на рік, – "ТаТоТаке"

Нагадаємо, що київський клуб взяв бразильця в оренду на два сезони. Раніше повідомлялося, що Динамо зможе викупити хавбека за 10 млн євро.

Його попередній клуб – Сантос – натомість отримав парагвайського вінгера Дерліса Гонсалеса, який не зумів стати основним гравцем Динамо.

Кияни презентують новачка перед домашнім матчем проти Славії, який відбудеться 14 серпня.

Новачок Динамо Буено зустрічається з екзотичною красунею – фото

Теги
Динамо Динамо Вітор Буено Вітор Буено
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
53
хв
Карпати
17:00
Олімпік
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук