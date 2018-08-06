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Славия – Динамо: киевляне полетели на матч без Шапаренко, но с Буэно и Сидклеем

09:38 287 Читати українською
Славия – Динамо: киевляне полетели на матч без Шапаренко, но с Буэно и Сидклеем
Динамо Киев / ФК Динамо Киев

Вингер Динамо Витор Буэно и защитник Сидклей полетели с командой в Прагу на матч против Славии, тогда как хавбек Николай Шапаренко отсутствует в заявке.

Киевское Динамо сегодня, 6 августа, отправилось в Прагу на матч 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против местной Славии, сообщает dynamo.kiev.ua.

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В заявке киевлян отсутствует хавбек Николай Шапаренко, зато с командой полетели новички Витор Буэно и Сидклей.

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Владимир Маханьков.

Защитники: Николай Морозюк, Сидклей, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Витор Буэно.

Нападающие: Артем Беседин, Назарий Русин.

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Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

Славия Прага
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