Мерсисайдці фантастично розпочали поєдинок – вже на 14-й хвилині рахунок був 2:0 на користь команди Клоппа. Втім, Реал ще до перерви відігрався, а у другому таймі забив ще тричі, зробивши серйозну заявку на вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів 2022/23.

Вінісіус викликав дух Кройфа у відеоогляді матчу Ліверпуль – Реал – 2:5

"Ми не дограли у кожному з 5-ти пропущених м'ячів, це очевидно. Треба захищатися значно краще. Ніхто не накрив Вінісіуса, коли він забивав перший гол. Це дивовижно, адже у нього фантастичний удар. У перерві була розмова, але на старті другого тайму Ліверпуль пропустив жахливий гол, який змінив гру.

Після цього пішла ідеальна гра для Реала. Суперник домінував, а нам не пощастило забити третій гол. Реал завжди карає за помилки, ця команда не пробачає огріхів. Ліверпуль діяв так само, як і в інших матчах, але Реал – одна із найкращих команд світу. Слава Богу, що ми не граємо з ним щотижня.

Рахунок 2:5 майже не залишає Ліверпулю шансів, але ми спробуємо. Потрібно ризикувати, а суперник на контратаках дуже небезпечний. Ми поїдемо у Мадрид за перемогою, а там побачимо, що станеться.

Я бачу, що люди думають, що такий підсумок може зашкодити нам, але це лише результат одного матчу. Ми повинні зробити висновки з цієї невдачі. Ліверпуль добре увійшов в гру, продемонстрував свою найкращу версію в сезоні. Тепер ми хочемо зробити це ще раз. Ми не можемо дозволити, щоб це вплинуло на решту сезону.

Третій гол Реала став ключовим. Цей момент усе змінив. Коли рахунок став 2:2, це не дуже вплинуло на хід гри, але третій гол... Першим тайм був чудовий від обох команд, але нікому не хочеться пропускати голи. Вболівальники були щасливі, але в другому таймі все стало значно складніше", – цитує Клоппа Marca.

Матч-відповідь на Сантьяго Бернабеу відбудеться 15 березня.

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