Мерсисайдцы фантастически начали поединок – уже на 14-й минуте счет был 2:0 в пользу команды Клоппа. Впрочем, Реал еще до перерыва отыгрался, а во втором тайме забил еще трижды, сделав серьезную заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов 2022/23.

Винисиус вызвал дух Кройфа в видеообзоре матча Ливерпуль – Реал – 2:5

"Мы не доиграли в каждом из 5-ти пропущенных мячей, это очевидно. Надо защищаться гораздо лучше. Никто не накрыл Винисиуса, когда он забивал первый гол. Это удивительно, ведь у него фантастический удар. В перерыве был разговор, но на старте второго тайма Ливерпуль пропустил ужасный гол, который изменил игру.

После этого пошла идеальная игра для Реала. Соперник доминировал, а нам не удалось забить третий гол. Реал всегда наказывает за ошибки, эта команда не прощает огрехов. Ливерпуль действовал так же, как и в других матчах, но Реал – одна из лучших команд мира. Слава Богу, что мы не играем с ним каждую неделю.

Счет 2:5 почти не оставляет шансов Ливерпулю, но мы попробуем. Нужно рисковать, а соперник на контратаках очень опасен. Мы поедем в Мадрид за победой, а там увидим, что произойдет.

Я вижу, что люди думают, что такой итог может навредить нам, но это только результат одного матча. Мы должны сделать выводы из этой неудачи. Ливерпуль хорошо вошел в игру, продемонстрировал свою лучшую версию в сезоне. Теперь мы хотим сделать это снова. Мы не можем позволить, чтобы это повлияло на оставшийся сезон.

Третий гол Реала стал ключевым. Этот момент все изменил. Когда счет стал 2:2, это не сильно повлияло на ход игры, но третий гол... Первым тайм был отличный от обеих команд, но никому не хочется пропускать голы. Болельщики были счастливы, но во втором тайме все стало намного сложнее", – цитирует Клоппа Marca.

Ответный матч на Сантьяго Бернабеу состоится 15 марта.

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