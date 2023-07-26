Антонис Экономидис, Sport 24

"СК Днепр-1 оказался обычной командой, если сделать скидку на страдания, которые она ежедневно испытывает из-за войны.

Панатинаикос победил и, по сути, обеспечил себе попадание в еврогруппу впервые с 2016 года. Что особенно бросилось в глаза помимо самого очевидного - результата? ПАО – лучшая команда. Но куда важнее то, что Панатинаикос был лучшей командой по сравнению с прошлогодней версией самого себя. Намного лучше. Это было слишком очевидно: начиная с первых пасов, расположения игроков на поле и их движений. Игра команда доведена до автоматизма: "зелёные" отвечали за свои зоны и всегда располагались на поле правильно, в зависимости от расположения своих партнёров по команде.

Неудачный дебют СК Днепр-1 в Лиге чемпионов в видеообзоре матча с Панатинаикосом – 1:3

Ещё красочнее ситуацию делают замены: вовремя, в такт. Команда доверяет тренеру, игроки доверяют тренеру, даже когда начинают матч со скамейки.

Панатинаикос сыграл намного лучше, потому что в его составе выступают более классные футболисты. В стартовом составе оказались Вильена и Джуричич. За исключением Хуана Карлоса, который провёл матч своей жизни (с двумя ассистами и заработанным пенальти), эти двое были в этот вечер лучшими на поле.

Благодаря более качественным и опытным игрокам Панатинаикос уже одной ногой находится в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Да, в футболе случается всякое. Но, исходя из тотального преимущества над СК Днепр-1 в первом матче, сложно представить, что ПАО упустит добытое преимущество".

О чём ещё писал Sport 24:

– В Кошице Панатинаикос сыграл старейшим составом за всю свою еврокубковую историю. Девять из одиннадцати игроков уже достигли 30-летней отметки – белыми воронами оказались 28-летний Тони Вильена и 29-летний Андраж Шпорар;

– ПАО добыл первую европейскую победу за 6 лет (точнее, за 5 лет, 11 месяцев и 22 дня). Последний раз Панатинаикос побеждал в Европе в августе 2017 года – над Габалой в Баку (2:1). Чёрная полоса затронула четыре еврокубковых матча, в которых греческая команда потерпела четыре поражения – от Атлетика (Бильбао) и Славии (Прага);

– Капитан ПАО Барт Схенкевелд будет вынужден пропустить ответный матч с СК Днепр-1 из-за травмы, полученной в первом тайме первого матча. Он растянул заднюю поверхность бедра. Сроки возвращения нидерландца на поле станут известны после прохождения медицинского обследования в Афинах.

Никос Афанасиу, Gazzetta

"Панатинаикос устроил в Кошице вечеринку и с нетерпением ждёт возвращения в группу еврокубка (как минимум в Лигу Европы) – впервые с 2016 года. Команда одновременно добыла уверенную победу и показала Марселю свои зубы.

"Трилистник" владел тотальным преимуществом над СК Днепр-1, не позволял украинцам созидать и столь идеальным началом матча заложил основу для разгрома. Абсолютно все игроки ПАО сыграли здорово, но были те, кто выделялся на общем фоне. Хуанкар [Хуан Карлос] – абсолютный MVP матча. Именно он создал все три гола в ворота украинцев.

Шикарная игра в исполнении Джуричича. Идеальная. Серб был в этот вечер великолепен. С первого товарищеского матча было заметно, что он привнесёт в эту команду недостающие элементы, и вот мы можем наблюдать за результатом этой "доставки".

Есть ли обратная стороны столь прекрасного вечера? К сожалению, да. Травма Схенкевелда подпортила впечатления. Но в целом вторник стал для ПАО днём радости. Начиная с четверга, команда начнёт готовиться к ответной встрече. Ещё ничего не завершено, как отметил тренер Иван Йованович. К нему следует прислушиваться – именно он вернул афинский клуб к нормальной жизни".

О чём ещё писала Gazzetta:

– Хуанкар эффектно отметил свой юбилей: двумя ассистами и заработанным пенальти. Для испанского левого защитника матч с СК Днепр-1 стал сотым в составе "зелёных". 33-летний игрок был приобретён у Магаги летом 2020 года. Главной ошибкой украинской команды было то, что её игроки позволили Хуанкару играть 1 в 1, без подстраховки. Испанец высмеял своих соперников;

– Как только Панатинаикос завершит дело и окажется в третьем квалификационном раунде ЛЧ, клубная казна пополнится на 3,63 миллиона евро. Выход в групповой этап Лиги Европы гарантирует ПАО около 8 млн евро – точная сумма будет зависеть от количества греческих команд в еврокубках;

– Автор гола с пенальти Фотис Иоаннидис отметил, что ключевым фактором в матче с СК Днепр-1 стал прессинг Панатинаикоса. "Мы сделали так, чтобы СК Днепр-1 не мог играть, как обычно играет. Мы очень эффективно прессинговали. У украинцев хорошая команда, но наш прессинг стал ключевым в матче", – отметил 23-летний форвард;

Бабис Цимпидас, Sportal

"Только конец света может помешать Панатинаикосу выйти во второй квалификационный раунд Лиги Европы после победы над СК Днепр-1 в Кошице. В матче с украинской командой ПАО продемонстрировал образец игры лучших еврокубковых вечеров и практически гарантировал себе присутствие в Европе до Рождества.

Потрясающий вечер для команды Ивана Йовановича. Эта игра подтвердила прогресс "зелёных", которые в противостоянии с сильным соперником сумели решить все вопросы ещё в первой встрече. Отлично сыграли абсолютно все, никто из игроков не выпал из игры. Но, несомненно, лучшим стал Хуанкар. Испанец был в огне. Правому защитнику СК Днепр-1 Мирошниченко ещё долго будут сниться кошмары: испанец не только создал два первых мяча, но и заработал пенальти перед третьим взятием ворот.

Теперь "зелёные" имеют качественный состав, сейчас время работает в их пользу. С будущими трансферами, с улучшением формы Вильены и Джуричича Панатинаикос ждёт светлое будущее.

Разумеется, работа ещё не окончена. С зрелостью и абсолютным спокойствием команда должна "закрыть" вопрос путёвки в следующий этап через неделю в Афинах. Главное – не расслабляться. Ведь СК Днепр-1 забил свой единственный мяч как раз в этот момент слабости. Украинцы не упустили шанс воспользоваться случаем: защитники ПАО не смогли выбить мяч, и Каплиенко (так в оригинале, – прим.) с близкого расстояния отправил мяч в сетку".

О чём ещё писал Sportal:

– ПАО одержал свою первую победу в Европе впервые за 2182 дня;

– Панатинаикос поднял Грецию на 19-е место в рейтинге УЕФА. Даже в случае вылета от Марселя в третьем квалификационном раунде ЛЧ ПАО сыграет в этом еврокубковом сезоне минимум 8 матчей. Это – хорошая возможность побороться за 15-ю строчку рейтинга УЕФА, которая даст право участия в еврокубках сразу пяти греческим командам. В любом случае победа над СК Днепр-1 важна, поскольку украинцы находятся выше в таблице коэффициентов;

– Словацкие телевизионщики покрасили Панатинаикос в красный цвет! Трансляция матча началась правильно, и прозвище "зелёные" полностью соответствовало греческой команде. Но с 36-й минуты что-то пошло не так, и словацкие телевещатели решили перекрасить трилистник в красный цвет. Проблема так и не была устранена до конца матча;

– В Кошице на матч с СК Днепр-1 прибыли около 700 фанатов ПАО. Их песни заставили словаков и украинцев взяться за телефоны и фотоаппараты. Некоторые болельщики Панатинаикоса прибыли в Словакию на личных авто из Афин, но, несмотря на тяжелую дорогу, не смолкали на протяжении более двух часов;

Редакция News PAO

"С одной стороны в течение недели после последнего товарищеского матча с Райо Вальекано (0:1) Иван Йованович навёл порядок в команде. С другой стороны, было понятно, что тренер придержал несколько тузов в рукаве для официальных матчей. "Зелёные" обыграли украинцев как в плане тактики, так и в плане качества игры. (Как минимум) групповой этап Лиги Европы, битвы с Марселем и выручка в размере 15 млн евро... Мы ещё успеем всем этим насладиться. Сейчас главное не бежать впереди паровоза – гол украинцев сохранил формальную интригу перед ответной встречей".

Среди оценок игрокам Панатинаикоса выделяется оценка Хуанкара – 10/10. "Две результативные передачи и заработанный пенальти. Такой игре испанца способствовал приход Младеновича. Здоровая конкуренция приносит свои дивиденды". Экс-игрок Шахтёра Бернард получил самую низкую оценку (6 баллов), а бывший полузащитник Динамо Беньямин Вербич был награждён "семёркой".

О чём ещё писал News PAO:

– Даже если ПАО не сможет выйти в третий квалификационный раунд ЛЧ, групповой этап Лиги Европы команде гарантирован. Он обеспечит команде минимум 10 миллионов евро. Конечно, идеальным сценарием для "зелёных" стало бы попадание в групповой этап ЛЧ. Этот успех принёс бы в клубную казну 25 млн евро и увеличил бы престиж;

– Филип Джуричич: "Перед моим голом тренер спросил меня, смогу ли я продолжить игру. Я ответил, что смогу, и после этого забил. Я счастлив. Мы играли хорошо, но лично я могу играть ещё лучше".

СК Днепр-1 потерпел поражение в дебютном матче в ЛЧ, пропустив три гола от Панатинаикоса