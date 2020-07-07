"Ситуація попахує лайном": Селюк пригадав трансфер Зінченка в Уфу

Футбольний агент Дмитро Селюк прокоментував трансфер Олександра Зінченка до Уфи у 2015 році.

"Я говорив, говорю і буду говорити, що в успіху Зінченка ніякої заслуги Уфи немає. Зінченко грав в Лізі чемпіонів за Шахтар, його звідти знали і вели, і тому забрали в Манчестер Сіті. А Уфа до цього, повірте мені, ніякого відношення не має, крім того, що вчинила не зовсім коректно, забравши Зінченка у Шахтаря.

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З огляду на всю ту непросту ситуацію з Донецьком, переїздом і так далі... В принципі, з точки зору порядності, ситуація попахує лайном, так що на неї не треба кожного разу звертати уваги. Вони тому й судилися. Вони ж нечесно забрали його у Шахтаря, а користуючись ситуацією 2014 року, коли деяким довелося їхати. Уфа тоді внутрішню компенсацію заплатила Шахтарю і все", – поділився Селюк у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, Зінченко перебрався до Уфи в 2015 році, а вже через рік став гравцем Манчестер Сіті.

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