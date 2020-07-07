"Ситуация попахивает дерьмом": Селюк вспомнил трансфер Зинченко в Уфу

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал трансфер Александра Зинченко в Уфу в 2015 году.

"Я говорил, говорю и буду говорить, что в успехе Зинченко никакой заслуги Уфы нет. Зинченко играл в Лиге чемпионов за Шахтер, его оттуда знали и вели, и поэтому забрали в Манчестер Сити. А Уфа к этому, поверьте мне, никакого отношения не имеет, кроме того, что поступила не совсем корректно, забрав Зинченко у Шахтера.

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Учитывая всю ту непростую ситуацию с Донецком, переездом и так далее... В принципе, с точки зрения порядочности, ситуация попахивает говнецом, так что на нее не надо каждый раз обращать внимания. Они потому и судились. Они нечестно забрали его у Шахтера, а пользуясь ситуацией 2014 года, когда некоторым пришлось ехать. Уфа тогда внутреннюю компенсацию заплатила Шахтеру и все", – поделился Селюк в комментарии meta-ratings.

Напомним, Зинченко перебрался в Уфу в 2015 году, а уже через год стал игроком Манчестер Сити.

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