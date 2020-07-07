toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Россия
ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР

"Ситуация попахивает дерьмом": Селюк вспомнил трансфер Зинченко в Уфу

10:13 - Читати українською
"Ситуация попахивает дерьмом": Селюк вспомнил трансфер Зинченко в Уфу
Александр Зинченко / Reuters

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал трансфер Александра Зинченко в Уфу в 2015 году.

"Я говорил, говорю и буду говорить, что в успехе Зинченко никакой заслуги Уфы нет. Зинченко играл в Лиге чемпионов за Шахтер, его оттуда знали и вели, и поэтому забрали в Манчестер Сити. А Уфа к этому, поверьте мне, никакого отношения не имеет, кроме того, что поступила не совсем корректно, забрав Зинченко у Шахтера.

Манчестер Сити неожиданно уступил Саутгемптону – Зинченко стал виновником единственного пропущенного гола

Учитывая всю ту непростую ситуацию с Донецком, переездом и так далее... В принципе, с точки зрения порядочности, ситуация попахивает говнецом, так что на нее не надо каждый раз обращать внимания. Они потому и судились. Они нечестно забрали его у Шахтера, а пользуясь ситуацией 2014 года, когда некоторым пришлось ехать. Уфа тогда внутреннюю компенсацию заплатила Шахтеру и все", – поделился Селюк в комментарии meta-ratings.

Напомним, Зинченко перебрался в Уфу в 2015 году, а уже через год стал игроком Манчестер Сити.

"Зінченко – найбільший пройдисвіт Ман Сіті": фани лупцюють українця за унікальний фейл в АПЛ, але він видав матч сезону

blog_ava
Любенович официально попрощался с Зарей – тренер назвал неожиданную причину ухода
11:41
10473
Теги
Шахтер Шахтер Трансферы Украинцы за рубежом Александр Александр Зинченко Россия Уфа Уфа Дмитрий Селюк
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
7
мин
Арсенал
22:15
Лестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук