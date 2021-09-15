"Чи застав зненацька нас високий пресинг Бенфіки? Та ні. Ми готувалися до всього, що може запропонувати нам суперник.

Скасований гол Шапаренка у відеоогляді матчу Динамо – Бенфіка

Ми повністю вивчили цю команду, знали, як проти неї необхідно діяти. Добре зіграли в обороні і не пропустили. Це головне", – сказав Сирота на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Динамо на власному полі розписало безгольову нічию з Бенфікою. Микола Шапаренко вже у доданий час забив, але арбітр після перегляду VAR скасував взяття воріт, зафіксувавши офсайд. Після першого туру очолює групу Е Баварія, яка у паралельному матчі здолала Барселону (3:0), Динамо та Бенфіка ділять другу-третю сходинки, каталонці – останні.

Динамо розписало нічию з Бенфікою: слабкий футбол киян, черговий топ-матч Шапаренка та провал Яремчука