Команди агресивно розпочали зустріч, обмінюючись моментами протягом всього першого тайму. По перерві український та португальський колективи почали діяти обережніше, адже кожен м'яч був на вагу золоту. Втім, Динамо на останніх секундах, здавалось, дотиснуло Бенфіку.

Динамо розписало нічию з Бенфікою у матчі-відкритті сезону Ліги чемпіонів – офсайд на останніх секундах врятував "орлів"

Спершу була атака, під час якої м'яч двічі влучав у каркас воріт, кутовий, сейв кіпера португальців і ще один корнер. Саме він подарував красивий гол Шапаренка після пасу Гармаша. Але його скасували. Після перегляду VAR арбітри виявили невеликий офсайду у Дениса, який асистував Миколі. Після цього пролунав фінальний свисток – сумні 0:0