Сирота указал на главное достижение Динамо в матче с Бенфикой
Защитник "бело-синих" Александр Сирота коротко резюмировал итог противостояния с португальцами (0:0) в рамках 1-го матча группового этапа Лиги чемпионов.
"Застал ли нас врасплох высокий прессинг Бенфики? Да нет. Мы готовились ко всему, что может предложить нам соперник.
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Мы полностью изучили эту команду, знали, как против нее необходимо действовать. Хорошо сыграли в обороне и не пропустили. Это главное", – сказал Сирота на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, Динамо на своем поле расписало безголевую ничью с Бенфикой. Николай Шапаренко уже в добавленное время забил, но арбитр после просмотра VAR отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд. После первого тура возглавляет группу Е Бавария, которая в параллельном матче одолела Барселону (3:0), Динамо и Бенфика делят вторую-третью строчки, каталонцы – последние.
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