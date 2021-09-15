"Застал ли нас врасплох высокий прессинг Бенфики? Да нет. Мы готовились ко всему, что может предложить нам соперник.

Отмененный гол Шапаренко в видеообзоре матча Динамо – Бенфика

Мы полностью изучили эту команду, знали, как против нее необходимо действовать. Хорошо сыграли в обороне и не пропустили. Это главное", – сказал Сирота на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Динамо на своем поле расписало безголевую ничью с Бенфикой. Николай Шапаренко уже в добавленное время забил, но арбитр после просмотра VAR отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд. После первого тура возглавляет группу Е Бавария, которая в параллельном матче одолела Барселону (3:0), Динамо и Бенфика делят вторую-третью строчки, каталонцы – последние.

Динамо расписало ничью с Бенфикой: слабый футбол киевлян, очередной топ-матч Шапаренко и провал Яремчука