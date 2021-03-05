"Хто сильніший – Вільяреал чи Агробізнес? Не думаю, що варто порівнювати команди. Потрібно однаково налаштовуватися на кожен матч, тільки так можна досягати результату.

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В 1/8 немає слабких суперників. Детально гру Вільярела не вивчали. Почнемо готуватися до поєдинку Ліги Європи після Миная. До жеребкування у мене було передчуття, що попадеться іспанська команда", – цитує Сироту офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, команда Луческу прийматиме Вільяреал 11 березня, а матч-відповідь відбудеться 18 березня. На стадії 1/16 фіналу ЛЄ кияни здолали Брюгге, а "Жовта субмарина" вибила Зальцбург.

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