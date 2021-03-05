"Кто сильнее – Вильярреал или Агробизнес? Не думаю, что стоит сравнивать команды. Нужно одинаково настраиваться на каждый матч, только так можно добиваться результата.

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В 1/8 нет слабых соперников. Подробно игру Вильярела не изучали. Начнем готовиться к поединку Лиги Европы после Миная. До жеребьевки у меня было предчувствие, что попадется испанская команда", – цитирует Сироту официальный сайт Динамо.

Напомним, команда Луческу будет принимать Вильярреал 11 марта, а ответный матч состоится 18 марта. На стадии 1/16 финала ЛЕ киевляне одолели Брюгге, а "Желтая субмарина" выбила Зальцбург.

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