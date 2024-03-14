"Ми розчаровані всією родиною Інтера. Ми маємо пишатися тим, що ми зробили у цій Лізі чемпіонів. У другому таймі ми мали зіграти краще. У додатковий час у нас було більше енергії, але, на жаль, ми припустилися занадто багато помилок.

Переможна серія пенальті імені Облака у відеоогляді матчу Ліги чемпіонів Атлетіко – Інтер

Після гола Дімарко гра, здавалося, була в наших руках, але Атлетіко швидко зрівняв рахунок, повернувши собі більше енергії та впевненості – це стосується й їхніх уболівальників. Ми повинні були бути кращими на цьому етапі і довше утримувати лідерство.

Ми не звикли програвати. Ми розчаровані, тому що після голу Дімарко ми вели за сумою двох матчів з рахунком 2:0, і на той момент нам слід було краще захищатися. Ми всі розуміємо, що на цьому рівні можуть мати значення дрібні деталі, і може статися що завгодно. Однак, я не можу багато сказати своїм гравцям – вони повинні пишатися тим, що вони зробили", – цитує Сімеоне офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Інтеру не вистачило лічених хвилин, аби втримати необхідну для себе нічию – Депай на 86-й хвилині вивів Атлетіко вперед і перевів гру у овертайми. У серії післяматчевих пенальті результативнішими були мадридці.

Атлетіко став останнім чвертьфіналістом Ліги чемпіонів, перегравши Інтер у серії пенальті