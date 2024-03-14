"Мы разочарованы всей семьей Интера. Мы должны гордиться тем, что мы сделали в этой Лиге чемпионов. Во втором тайме мы должны были сыграть лучше. В дополнительное время у нас было больше энергии, но, к сожалению, мы допустили слишком много ошибок.

Победная серия пенальти имени Облака в видеообзоре матча Лиги чемпионов Атлетико – Интер

После гола Димарко игра, казалось, была в наших руках, но Атлетико быстро сравнял счет, вернув себе больше энергии и уверенности – это касается и их болельщиков. Мы должны были быть лучшими на этом этапе и дольше удерживать лидерство.

Мы не привыкли проигрывать. Мы разочарованы, потому что после гола Димарко мы вели по сумме двух матчей со счетом 2:0, и на тот момент нам следовало лучше защищаться. Мы все понимаем, что на этом уровне могут иметь значение мелкие детали, и может произойти что угодно. Однако, я не могу много сказать своим игрокам – они должны гордиться тем, что они сделали", – цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

Напомним, Интеру не хватило считанных минут, чтобы удержать необходимую для себя ничью – Депай на 86-й минуте вывел Атлетико вперед и перевел игру в овертайм. В серии послематчевых пенальти результативнее были мадридцы.

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