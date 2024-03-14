Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне не поспішав радіти перемозі над Інтером у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ.

Мадридці здобули путівку в наступний раунд завдяки серії пенальті. Після вирішального промаху Лаутаро Мартінеса гравці й тренери Атлетіко не стримували емоцій, святкуючи перемогу.

Грізманн образив форварда Інтера, який не реалізував пенальті в післяматчевій серії

Натомість Сімеоне не приєднався до веселощів, а стримано пішов на своє місце на лаві для запасних. Пізніше один із асистентів спробував розворушити аргентинця, і той пішов подякувати уболівальникам.

Також після матчу на очах Сімеоне були сльози. Можна припустити, що Дієго не зміг як слід порадіти за Атлетіко, оскільки вибив із турніру свою колишню команду. Свого часу він відіграв за Інтер кілька сезонів.

Атлетіко став останнім чвертьфіналістом Ліги чемпіонів, перегравши Інтер у серії пенальті