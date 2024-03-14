Антуана Грізманна замінили в екстратаймі, тож він стежив за вирішальним моментом уже з лави для запасних. Особливе задоволення французу приніс вкрай поганий удар з 11 метрів Алексіса Санчеса.

Переможна серія пенальті імені Облака у відеоогляді матчу Ліги чемпіонів Атлетіко – Інтер

Форвард Інтера пробив максимально безхитрісно, і м'яч став легкою здобиччю для Яна Облака. Після цього удару Грізманн не лише радів, а вилаявся на адресу суперника. "Він – лайно! Чилієць – лайно", – прокричав Антуан.

Нагадаємо, Атлетіко відіграв відставання в рахунку після мінімальної поразки у першому матчі. Ба більше, вдома мадридці теж пропустили першими, але знайшли в собі сили здійснити камбек.

Атлетіко став останнім чвертьфіналістом Ліги чемпіонів, перегравши Інтер у серії пенальті