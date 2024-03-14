Симеоне удивил реакцией на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов – наставник Атлетико не сдержал слез
Главный тренер Атлетико Диего Симеоне не спешил радоваться победе над Интером в ответном матче 1/8 финала ЛЧ.
Мадридцы добыли путевку в следующий раунд благодаря серии пенальти. После решающего промаха Лаутаро Мартинеса игроки и тренеры Атлетико не сдерживали эмоций, празднуя победу.
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Однако Симеоне не присоединился к веселью, а сдержанно пошел на свое место на скамейке запасных. Позже один из ассистентов попытался расшевелить аргентинца, и тот пошел поблагодарить болельщиков.
Также после матча на глазах Симеоне были слезы. Можно предположить, что Диего не смог как следует порадоваться за Атлетико, поскольку выбил из турнира свою бывшую команду. В свое время он отыграл за Интер несколько сезонов.
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