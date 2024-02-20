Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне дозволив собі мить ніжності перед поєдинком з Інтером, за який грав 3 роки.

"Інтер – чудова команда. У мене прекрасні спогади про людей, про команду, яка у нас була. Завтра всередині мене щось затремтить.

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Ми повинні розуміти, що Інтер входить у четвірку-п'ятірку найкращих команд Європи. Їхня домінація в Серії А говорить сама за себе. Минулоріч у фіналі вони конкурували з Ман Сіті. Мені дуже подобається, як грає Інтер. Він конкретний і простий, а прості речі працюють найкраще. Це буде матч боротьби – хто виграє більше дуелей, той стане ближчим до перемоги.

Ми багато говоримо про футбол зі Сімоне Індзагі. Я щиро радію його успіхам, він чудовий тренер. Він керує групою хлопців, які довіряють і слухаються його", – наводить слова Сімеоне Marca.

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