Главный тренер Атлетико Диего Симеоне позволил себе миг нежности перед поединком с Интером, за который играл 3 года.

"Интер – великолепная команда. У меня прекрасные воспоминания о людях, о команде, которая у нас была. Завтра внутри меня что-то задрожит.

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Мы должны понимать, что Интер входит в четверку-пятерку лучших команд Европы. Их доминация в Серии А говорит сама за себя. В прошлом году в финале они конкурировали с Ман Сити. Мне очень нравится, как играет Интер. Он конкретный и простой, а простые вещи работают лучше всего. Это будет матч борьбы – кто выиграет больше дуэлей, тот станет ближе к победе.

Мы много говорим о футболе с Симоне Индзаги. Я искренне радуюсь его успехам, он замечательный тренер. Он руководит группой ребят, которые доверяют и слушаются его", – приводит слова Симеоне Marca.

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