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Сімеоне встановив рекорд у Лізі чемпіонів

17:08 367 Читать на русском
Сімеоне встановив рекорд у Лізі чемпіонів
Дієго Сімеоне / Getty Images

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне записав до свого доробку історичне досягнення у найголовнішому єврокубковому турнірі.

 

Наставник іспанського клубу Дієго Сімеоне, після перемоги Атлетіко над Локомотивом (2:0) у матчі другого туру Ліги чемпіонів, став рекордсменом за кількістю перемог у ЛЧ з однією іспанською командою. Ця перемога стала для Сімеоне 35-ю в турнірі від моменту, коли Дієго очолив мадридський клуб.

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49-річний аргентинець вийшов на перше місце у цьому показнику, випередивши Вісенте Дель Боске, який здобув 34 перемоги з Реалом. У екс-тренера Барселони Хосепа Гвардіоли 30 перемог.

У загальному рейтингу за кількістю перемог у Лізі чемпіонів з однією командою Сімеона займає 6-е місце, поступаючись Оттмару Хітцфельду (Баварія – 36), Марчелло Ліппі (Ювентус – 38), Карло Анчелотті (Мілан – 39), Арсену Венгеру (Арсенал – 82) та Алексу Фергюсону (Манчестер Юнайтед – 102).

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