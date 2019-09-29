"Рамос назвав тебе сином хвойди, а ти йому це дозволяєш", – Сімеоне жорстко наїхав на лайнсмена у мадридському дербі

Наставник Атлетіко Дієго Сімеоне обурився через бездіяльність арбітра в інциденті з капітаном Реала.

В першому таймі мадридського дербі (0:0) трапився неприємний інцидент.

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Захисник Реала Серхіо Рамос щось сказав боковому арбітру, після чого головний тренер господарів Дієго Сімеоне оскаженів, повідомляє Marca.

Наставник "матрацників" підбіг до лайнсмена зі словами: "Як ти дозволяєш таке? Він назвав тебе сином хвойди!" Головний арбітр підійшов до 49-річного фахівця та порадив йому заспокоїтись.

"Те, що відбувається на полі, залишається на полі. Помічник судді знає, що сказав Рамос", – заявив Сімеоне після матчу.

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