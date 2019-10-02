Симеоне установил рекорд в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне записал в свой актив историческое достижение в главном еврокубковом турнире.

Наставник испанского клуба Диего Симеоне после победы Атлетико над Локомотивом (2:0) в матче второго тура Лиги чемпионов, стал рекордсменом по количеству побед в ЛЧ с одной испанской командой. Эта победа стала для Симеоне 35-й в турнире с момента, когда Диего возглавил мадридский клуб.

"Рамос назвал тебя сыном ш**хи, а ты ему это позволяешь", – Симеоне жестко наехал на лайнсмена в мадридском дерби

49-летний аргентинец вышел на первое место по этому показателю, опередив Висенте Дель Боске, который одержал 34 победы с Реалом. У экс-тренера Барселоны Хосепа Гвардиолы 30 побед.

В общем рейтинге по количеству побед в Лиге чемпионов с одной командой Симеона занимает шестое место, уступая Оттмару Хитцфельду (Бавария – 36), Марчелло Липпи (Ювентус – 38), Карло Анчелотти (Милан – 39), Арсену Венгеру (Арсенал – 82 ) и Алексу Фергюсону (Манчестер Юнайтед – 102).

Лига чемпионов: Ювентус разгромил Байер, ПСЖ переиграл Галатасарай, Атлетико взял Москву