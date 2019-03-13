Сімеоне прокоментував тролінг Роналду на його адресу

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне відреагував на поразку від Ювентуса в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
"Ювентус був кращим, вони заслужили перемогу. Ми були притиснуті до воріт. Коли суперник проводить такий матч, його залишається тільки привітати.
Ювентус – Атлетіко – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Ми припустились багатьох помилок. Я говорю про себе, а не про гравців. Ювентус був краще тактично і ефективніше діяв при підбираннях.
Роналду – найкращий гравець у світі, і він здатний видавати таку гру у великих матчах. Він бачив, що я зробив на Ванда Метрополітано, і так само, як я, намагався показати характер", – цитує Сімеоне Sky Sport Italia.
Феноменальний Роналду хет-триком розбив Атлетіко в Турині та вивів Ювентус у чвертьфінал Ліги чемпіонів