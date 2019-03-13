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Симеоне прокомментировал троллинг Роналду в его адрес

10:39 169 Читати українською
Симеоне прокомментировал троллинг Роналду в его адрес
Криштиану Роналду / Sky Sports

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне отреагировал на поражение от Ювентуса в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Ювентус был лучшим, они заслужили победу. Мы были прижаты к воротам. Когда соперник проводит такой матч, его остается только поздравить.

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Мы допустили много ошибок. Я говорю о себе, а не об игроках. Ювентус был лучше тактически и эффективнее действовал при подборах.

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Роналду – лучший игрок в мире, и он способен выдавать такую игру в больших матчах. Он видел, что я сделал на Метрополитано, и так же, как я, старался показать характер", – цитирует Симеоне Sky Sport Italia.

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Лига чемпионов Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Атлетико Атлетико Диего Симеоне Диего Симеоне
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