"Ми змагалися досить добре, були близькі до того, що шукали, щоб заблокувати атаки Інтера. У нас було кілька важливих ситуацій, більше в другому таймі.

Розтрачені моменти "нерадзуррі" у відеоогляді матчу Інтер – Атлетіко

Інтер скористався багатьма нашими втратами, щоб контратакувати й створювати ситуації для нас. Це чудова річ у футболі, ти можеш підготуватися до всього, але вони також можуть. Вони скористалися помилками Родріго та Рейнільду при розпасовці м'яча, який залишився, і зробили це дуже добре.

Зрозуміло, що для нас була важлива нічия 1:1. У нас були гольові моменти, але ми не змогли їх реалізувати, особливо удар Льоренте, який був найяскравішим. Це була дуже напружена гра. Інтер дуже добре працює на контратаках. Ми повинні продовжувати вдосконалюватися, вигравати дуелі, бігати з більшою інтенсивністю, і обов'язково прийде результат", – цитує Сімеоне Sport.es.

Нагадаємо, що матч-відповідь між Атлетіко та Інтером відбудеться 13 березня.

Інтер здобув перемогу над Атлетіко – парад марнотратства Арнаутовіча зберіг інтригу в битві за чвертьфінал ЛЧ