"Мы соревновались достаточно хорошо, были близки к тому, что искали, чтобы заблокировать атаки Интера. У нас было несколько важных ситуаций, больше во втором тайме.

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Интер воспользовался многими нашими потерями, чтобы контратаковать и создавать ситуации для нас. Это замечательная вещь в футболе, ты можешь подготовиться ко всему, но они также могут. Они воспользовались ошибками Родриго и Рейнильду при распасовке мяча, который остался, и сделали это очень хорошо.

Понятно, что для нас была важна ничья 1:1. У нас были голевые моменты, но мы не смогли их реализовать, особенно удар Льоренте, который был самым ярким. Это была очень напряженная игра. Интер очень хорошо работает на контратаках. Мы должны продолжать совершенствоваться, выигрывать дуэли, бегать с большей интенсивностью, и обязательно придет результат", – цитирует Симеоне Sport.es.

Напомним, что ответный матч между Атлетико и Интером состоится 13 марта.

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