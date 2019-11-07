Сімеоне назвав відповідального за поразку у матчі з Байєром

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне оцінив виступ своєї команди у матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Байєра (1:2).

"Я несу найбільшу відповідальність за цю поразку. Очевидно, є компоненти, які потрібно поліпшити. У нас були проблеми з грою в атаці, ми не створювали моментів.

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Зрозуміло, що в футболі завжди відбуваються помилки. Потрібно прийняти, що такі речі трапляються. У нас були труднощі під час стандартів, вони добре розігрували їх, ставили високого гравця на ближню стійку, так і прийшов перший гол. Нам потрібно спокійно оцінити себе, закріплюючи позитив, який у нас є", – наводить слова Сімеоне Marca.

До слова, у разі перемоги Атлетіко міг гарантувати собі достроковий вихід у плей-офф Ліги чемпіонів, однак поразка від Байєра відкладає плани "матрацників" щонайменше на один тур.

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