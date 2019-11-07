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Симеоне назвал ответственного за поражение в матче с Байером

13:14 69 Читати українською
Симеоне назвал ответственного за поражение в матче с Байером
Диего Симеоне / Reuters

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне оценил выступление своей команды в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов против Байера (1:2).

41’ Томас Партей
55’ Кевин Фолланд
84’ Надим Амири
 
Альваро Мората 90+4’
41’ Томас Партей
55’ Кевин Фолланд
84’ Надим Амири
90+4’ Альваро Мората

"Я несу наибольшую ответственность за это поражение. Очевидно, есть компоненты, которые нужно улучшить. У нас были проблемы с игрой в атаке, мы не создавали моментов.

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Понятно, что в футболе всегда происходят ошибки. Нужно принять, что такие вещи случаются. У нас были трудности при стандартах, они хорошо разыгрывали их, ставили высокого игрока на ближнюю штангу, так и пришел первый гол. Нам нужно спокойно оценить себя, закрепляя позитив, который у нас есть", – приводит слова Симеоне Marca.

К слову, в случае победы Атлетико мог гарантировать себе досрочный выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако поражение от Байера откладывает планы "матрасников" минимум на один тур.

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