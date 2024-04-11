Сімеоне ледь не побився зі спортивним директором Борусії під час матчу ЛЧ
Наставник Атлетіко Дієго Сімеоне та спортивний директор Дортмунда Себастьян Кель емоційно з'ясовували стосунки.
Перший чвертьфінал між Атлетіко та Борусією був не дуже запальним до останніх хвилин. Біля бокової лінії Сімеоне та Кель компенсували нестачу емоцій.
Відеоогляд матчу Атлетіко – Борусія Д – 2:1
Кель полетів з претензіями на тренера, коли Атлетіко продовжив атакувати, ігноруючи травмованого Джана на газоні. Сімеоне не дуже шанує фейр-плей, тому агресивно захищав свою команду.
Опоненти поштовхалися, але бійки вдалося уникнути – з обох лав прибігли розбороняти Сімеоне та Келя.
Спортдир Борусії після матчу заспокоїв: "Емоції зашкалювали. Важко зберегти холодну голову. Це був ігровий момент. Він знає, я знаю, все завершилося".
Атлетіко шокував, але не добив Борусію у чвертьфіналі Ліги чемпіонів – Дортмунд вижив і повернув інтригу