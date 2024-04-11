Перший чвертьфінал між Атлетіко та Борусією був не дуже запальним до останніх хвилин. Біля бокової лінії Сімеоне та Кель компенсували нестачу емоцій.

Відеоогляд матчу Атлетіко – Борусія Д – 2:1

Кель полетів з претензіями на тренера, коли Атлетіко продовжив атакувати, ігноруючи травмованого Джана на газоні. Сімеоне не дуже шанує фейр-плей, тому агресивно захищав свою команду.

Опоненти поштовхалися, але бійки вдалося уникнути – з обох лав прибігли розбороняти Сімеоне та Келя.

Спортдир Борусії після матчу заспокоїв: "Емоції зашкалювали. Важко зберегти холодну голову. Це був ігровий момент. Він знає, я знаю, все завершилося".

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