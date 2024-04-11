Первый четвертьфинал между Атлетико и Боруссией был не очень зажигательным до последних минут. У боковой линии Симеоне и Кель компенсировали недостаток эмоций.

Видеообзор матча Атлетико – Боруссия Д – 2:1

Кель полетел с претензиями на тренера, когда Атлетико продолжил атаковать, игнорируя травмированного Джана на газоне. Симеоне не очень чтит фэйр-плей, поэтому агрессивно защищал свою команду.

Оппоненты потолкались, но драки удалось избежать – с обеих скамеек прибежали разнимать Симеоне и Келя.

Спортдир Боруссии после матча успокоил: "Эмоции зашкаливали. Тяжело сохранить холодную голову. Это был игровой момент. Он знает, я знаю, все завершилось".

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