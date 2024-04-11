Симеоне едва не подрался со спортивным директором Боруссии во время матча ЛЧ
Наставник Атлетико Диего Симеоне и спортивный директор Дортмунда Себастьян Кель эмоционально выясняли отношения.
Первый четвертьфинал между Атлетико и Боруссией был не очень зажигательным до последних минут. У боковой линии Симеоне и Кель компенсировали недостаток эмоций.
Видеообзор матча Атлетико – Боруссия Д – 2:1
Кель полетел с претензиями на тренера, когда Атлетико продолжил атаковать, игнорируя травмированного Джана на газоне. Симеоне не очень чтит фэйр-плей, поэтому агрессивно защищал свою команду.
Оппоненты потолкались, но драки удалось избежать – с обеих скамеек прибежали разнимать Симеоне и Келя.
Спортдир Боруссии после матча успокоил: "Эмоции зашкаливали. Тяжело сохранить холодную голову. Это был игровой момент. Он знает, я знаю, все завершилось".
Атлетико шокировал, но не добил Боруссию в четвертьфинале Лиги чемпионов – Дортмунд выжил и вернул интригу