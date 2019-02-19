toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІВЕРПУЛЬ - БАВАРІЯ ЛІОН - БАРСЕЛОНА ДИНАМО - ОЛІМПІАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТАР

Сімеоне: Для Атлетіко гордість є найкращою мотивацією у матчі проти Ювентуса

23:02 43 Читать на русском
Сімеоне: Для Атлетіко гордість є найкращою мотивацією у матчі проти Ювентуса
Дієго Сімеоне / Фото Атлетіко

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне вірить у своїх підопічних перед матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса.

"Будемо боротися, як зазвичай. Зіграємо в своєму стилі, який демонструємо в кожній грі. У мене величезне бажання зіграти з таким суперником, як Ювентус. Атлетіко є одним з головних клубів в Лізі чемпіонів, а гордість – чудовий мотиватор.

Аллегрі: Сімеоне створив сильну психологію в Атлетіко

Достроковий фінал? Ні, це стадія 1/8 фіналу. Ювентус – сильний суперник, у них хороший тренер. Ми будемо використовувати всі наші козирі. Сильною стороною Ювентуса є саме клуб, але і ми дуже виросли за останні кілька років. На даний момент ні у кого немає переваги, ми почнемо з шансами 50 на 50.

Роналду зробив відмінний вибір, він прийняв важливий виклик зі спортивної та професійної точок зору", – цитує Сімеоне офіційний сайт Ювентуса.

Нагадаємо матч Атлетіко – Ювентус відбудеться завтра 20 лютого, початок о 22:00.

Мессі vs Роналду: кому цьогоріч підкориться Ліга чемпіонів?

Ліга чемпіонів1/8 фіналуВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Ювентус: Середа 20 лютого 2019

Атлетіко
до матчу
22
год
:
38
хв
Ювентус
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Атлетіко - Ювентус Ювентус Ювентус Ліга чемпіонів Атлетіко Атлетіко Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
38
хв
Шальке
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук