Сімеоне: Для Атлетіко гордість є найкращою мотивацією у матчі проти Ювентуса

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне вірить у своїх підопічних перед матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса.

"Будемо боротися, як зазвичай. Зіграємо в своєму стилі, який демонструємо в кожній грі. У мене величезне бажання зіграти з таким суперником, як Ювентус. Атлетіко є одним з головних клубів в Лізі чемпіонів, а гордість – чудовий мотиватор.

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Достроковий фінал? Ні, це стадія 1/8 фіналу. Ювентус – сильний суперник, у них хороший тренер. Ми будемо використовувати всі наші козирі. Сильною стороною Ювентуса є саме клуб, але і ми дуже виросли за останні кілька років. На даний момент ні у кого немає переваги, ми почнемо з шансами 50 на 50.

Роналду зробив відмінний вибір, він прийняв важливий виклик зі спортивної та професійної точок зору", – цитує Сімеоне офіційний сайт Ювентуса.

Нагадаємо матч Атлетіко – Ювентус відбудеться завтра 20 лютого, початок о 22:00.

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