Аллегрі: Сімеоне створив сильну психологію в Атлетіко

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

"Нас очікує дуже важливий матч 1/8 фіналу. За останні 4 роки ми зіграли в багатьох матчах найвищого рівня, і завтра буде ще один. Атлетіко – дуже організована команда і добре грає в захисті.

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Ювентус зростає фізично, психологічно і технічно. Нам потрібно продовжувати в тому ж дусі, бо наступає найважливіший відрізок сезону.

Завтра нам потрібно бути сконцентрованими. Ми знаємо, що зустрічаємося з дуже компактною командою, яка витягує максимум користі зі стандартів і в останні роки досягла великих успіхів в Європі.

Сімеоне створив сильну психологію Атлетіко не тільки в Європі, але і в Ла Лізі. Це і допомогло їм добитися чудового результату.

У Лізі чемпіонів перед нами немає зобов'язань, швидше, це наша мета. Тут все часто залежить від деталей, які можуть скластися як на твою користь, так і проти тебе.

Те, що у нас є Кріштіану – це перевага. Але його одного недостатньо. Вся команда повинна показати хорошу гру.

Самі Хедіра не поїхав з нами на цей матч. Він залишився в Турині для медобстеження. Пауло Дибала завтра зіграє", – цитує Аллегрі офіційний сайт клубу.

Поєдинок Атлетіко – Ювентус відбудеться завтра 20 лютого, початок о 22:00.

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