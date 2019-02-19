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Симеоне: Для Атлетико гордость является лучшей мотивацией в матче против Ювентуса

23:04 10 Читати українською
Симеоне: Для Атлетико гордость является лучшей мотивацией в матче против Ювентуса
Диего Симеоне / Фото Атлетико

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне верит в своих подопечных перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против Ювентуса.

"Будем бороться, как обычно. Сыграем в своем стиле, который демонстрируем в каждой игре. У меня огромное желание сыграть с таким соперником, как Ювентус. Атлетико является одним из главных клубов в Лиге чемпионов, а гордость – великолепный мотиватор.

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Досрочный финал? Нет, это стадия 1/8 финала. Ювентус – сильный соперник, у них хороший тренер. Мы будем использовать все наши козыри. Сильной стороной Ювентуса является именно клуб, но и мы очень выросли за последние несколько лет. На данный момент ни у кого нет преимущества, мы начнем с шансами 50 на 50.

Роналду сделал отличный выбор, он принял важный вызов со спортивной и профессиональной точек зрения", – цитирует Симеоне официальный сайт Ювентуса.

Напомним матч Атлетико – Ювентус состоится завтра 20 февраля, начало в 22:00.

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Атлетико - Ювентус: Среда 20 февраля 2019

Атлетико
до матча
22
час
:
25
мин
Ювентус
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