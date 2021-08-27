"Результатами жеребкування ми, загалом, задоволені. Другий рік поспіль ми перевіримо свої сили в матчах з Барселоною, зіграємо з однією з найсильніших на даний момент команд Європи Баварією, а також зустрінемося з міцною Бенфікою. Я не раз раніше казав, що вдосконалюватися краще в матчах із суперниками найвищого класу.

Сидорчук: Динамо не було сенсу сподіватися на якийсь "зручний" жереб

Немає жодного розчарування у тому, що нам не випали слабші суперники. Нема сенсу виходити в Лігу чемпіонів і сподіватися на потенційно слабких суперників. Минулого сезону наші гравці, багато з яких є дуже молодими, отримали величезний досвід в матчах з Барселоною і Ювентусом, стали сильнішими, впевнено завоювали чемпіонство в Прем'єр-лізі, і вже влітку відмінно проявили себе на чемпіонаті Європи. А зараз до національної збірної отримали виклик відразу 10 футболістів. Це лише підтверджує мої слова про те, що сильнішими можна ставати тільки через матчі з найкращими командами.

Не думаю, що Динамо буде легше з Барселоною після відходу Мессі. Напевно їм все ж знадобиться півтора-два роки, щоб перебудуватися і повністю адаптуватися до відсутності Ліонеля, але при всьому при цьому Барса – суперник найвищого рівня. Проте, ми готові до гри і з ними, і з іншими командами. Розуміючи, що в єврокубках на нас очікують лише найкращі суперники, в міжсезоння Мірча Луческу поставив мету зіграти з командами високого рівня. Ми провели спаринги з Ніццою, Фенербахче, Інтером, побачили свої помилки, зрозуміли, що потрібно виправити і підійдемо до старту групового турніру тільки сильнішими", – сказав Чохонелідзе у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, Динамо потрапило до квартету E, де суперниками киян стануть Баварія, Барселона та Бенфіка, у складі якої виступає Роман Яремчук.

Результати жеребкування групового турніру ЛЧ – важкі суперники Динамо і Шахтаря, Яремчук повертається в Україну