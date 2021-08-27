"Перед жеребкуванням не було сенсу сподіватися на якийсь "зручний" варіант групи. Це Ліга чемпіонів, тут зібрані найкращі команди континенту й усі розмови на тему "пощастило" або "не пощастило" з жеребкуванням не мають значення.

"У Динамо є проблеми": Луческу відреагував на результати жеребкування Ліги чемпіонів

Група у нас дуже сильна, але ми не для того виграли чемпіонат України та пройшли весь цей шлях, щоб когось боятися. У Динамо є всі можливості, щоб гідно пройти це випробування, показати якісний футбол та зробити крок уперед у своєму розвитку. Такі матчі приносять не лише досвід, але й розуміння того, до чого необхідно прагнути та рости.

Баварія – це завжди топ-опонент, німецьку команду відрізняє серйозна ігрова дисципліна та вражаюча фізична підготовка. Німці змінили тренера, але загальний вектор розвитку залишається незмінним. Баварія буде гнути свою лінію й рідко підлаштовується під суперника.

Що стосується Барселони, то всі чули про її так звані труднощі. При цьому склад у каталонців блискучий, є цілий ряд виконавців високого рівня, що ми відчули на собі в минулому сезоні. Навіть без Мессі Барса – це грізна сила, з якою будуть рахуватися всі команди в Європі.

Про нинішню Бенфіку відомо менше, але рідко коли в Лізі чемпіонів у португальців була слабка команда. У попередньому чемпіонаті Португалії вони посіли третє місце, а значить рівень мотивації у поточному сезоні буде вищий, ніж зазвичай. Звичайно, перед матчами з лісабонською командою буде багато розмов про протистояння з Романом Яремчуком, але це більше тема для преси та вболівальників. Ми комплексно оцінюємо суперника й готуємося не до дуелі з одним гравцем, а враховуємо загальну систему гри опонента.

Ми всією командою чекаємо цих матчів та дуже сподіваємося, що наші фанати допоможуть гравцям. Підтримка вболівальників для Динамо дуже важлива в будь-якому матчі, незалежно від турніру. Важко передати словами, що відчувають гравці, коли переповнений НСК Олімпійський жене команду вперед, а після матчу нам дякують за самовіддачу та прагнення до перемоги. Ліга чемпіонів – це великі футбольні емоції, і ми дуже хочемо розділити їх із нашими фанатами на заповненому стадіоні", – цитує Сидорчука офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо потрапило до квартету E, де суперниками киян стануть Баварія, Барселона та Бенфіка, у складі якої виступає Роман Яремчук.

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